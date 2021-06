Prima ninsoare în orașul argentinian Cordoba, după 14 ani VIDEO FOTO Precipitatii sub forma de ninsoare s-au înregistrat miercuri în mai multe regiuni din Argentina, printre care si în orasul Cordoba, care a fost acoperit de un strat de zapada pentru prima data dupa 14 ani, relateaza EFE citata de Agerpres.



Pe retelele de socializare, hashtag-ul "Cordoba" a fost cel mai comentat de-a lungul zilei, internautii publicând imagini si videoclipuri si precizând ca nu au mai vazut un asemenea peisaj alb din 2007.



