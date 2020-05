Stiri pe aceeasi tema

- China intentioneaza sa lanseze o sonda si un mic robot teleghidat pe planeta Marte in luna iulie, in prima sa misiune pe ''planeta rosie'', a anuntat promotorul proiectului, citat luni de AFP. Tara investeste miliarde de euro in programul sau spatial - lanseaza sateliti,…

- Oamenii de știința arabi vor lansa prima sonda pe Planeta Roșie pentru a colecta datele necesare. Lansarea va avea loc la mijlocul lunii iulie. Emiratele Arabe Unite intenționeaza sa lanseze prima sonda fara pilot pe Marte. Lansarea va avea loc pe 15 iulie 2020 de pe cosmodromul japonez de pe insula…

- Politia din Honk Kong a recurs la gaze lacrimogene pentru a incerca sa disperseze sute de persoane care au incalcat o interdictie de a manifesta pentru a defila impotriva proiectului Beijingului de a impune o lege privind "securitatea nationala".

- Partidul Comunist Chinez da semne ca dorește sa readuca Hong Kong-ul sub deplinul sau control, intenționand sa schimbe sistemul ce i-a permis teritoriului - care timp de un secol a fost sub concesiune britanica, pana in 1998 - sa se bucure de autonomia pe care a avut-o in ultimii 23 de ani.

- Emiratele Arabe Unite, care au trimis un astronaut in spatiu in 2019, vor lansa pe 15 iulie prima sonda spatiala araba spre planeta Marte, de la o baza din Japonia, a anuntat marti agentia de presa WAM, citata de AFP. Aceasta misiune - Emirates Mars Mission - se inscrie in proiectul demarat de Emiratele…

- Statele membre ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) au decis marti, in urma unor acuzatii si amenintari ale Statelor Unite cu boicotul, sa lanseze o ”evaluare independenta” a reactiei agentiei ONU fata de pandemia covid-19, relateaza AFP, potrivit news.ro.Cele 194 de tari membre ale…

- Președintele american Donald Trump se gandeste sa ceara Beijingului sa plateasca miliarde de dolari reparatii in contul pagubelor cauzate de noul coronavirus, care a aparut in orasul Wuhan, se declara nemultumit de China si anunta o ”ancheta foarte serioasa in curs”, relateaza AFP potrivit news.ro.”Suntem…

- Agentia spatiala chineza a dezvaluit numele primei sale misiuni de explorare a planetei Marte, vineri, o data care coincide cu sarbatoarea anuala Ziua Spatiului din China si cu cea de-a 50-a aniversare a lansarii primului satelit chinez, informeaza Reuters. Prima misiune chineza pe Marte…