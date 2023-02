Prima misiune a echipei de căutare- salvare RO-USAR, în Turcia In aceste momente, echipa de cautare-salvare a Romaniei se afla intr-o misiune de identificare și recuperare a unei familii (soț, soție și copil) surprinse sub daramaturi, in orașul Antakya. Din informațiile pe care le avem la acest moment, parinții raspund la comunicarile cu echipa noastra. Cladirea este prabușita complet, iar din spusele localnicilor aceasta ar [...] The post Prima misiune a echipei de cautare- salvare RO-USAR, in Turcia first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

