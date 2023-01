Prima Lună plină din 2023, astăzi, 6 ianuarie. Semnificația spirituală Prima Luna Plina din 2023 cade in semnul de apa, intuitiv al Racului, pe 6 Ianuarie. Racul este reprezentat de Crab. Mitul spune ca micul Crab/Rac și-a aparat prietenii creaturi marine intr-o lupta curajoasa. Deși și-a pierdut viața in acest proces, memoria sa a fost incorporata in stele, ca o amintire a curajului, loialitații și dorinței sale de a-i proteja pe cei pe care i-a iubit. Ori de cate ori energia Racului este puternica, ca in aceasta Luna Plina din Ianuarie, ni se amintește de curajul, loialitatea și dorința noastra de a-i proteja pe cei pe care ii iubim. S-ar putea sa avem nevoie sa… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

