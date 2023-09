Stiri pe aceeasi tema

- Aviz nostalgicilor. Doua cadouri primite de Nicolae Ceausescu din partea sahului Iranului Mohammad Reza Pahlavi si a presedintelui Coreei de Nord Kim-Ir Sen sunt scoase la licitatie de Casa Artmark, miercurea viitoare, alaturi de alte aproximativ 200 de piese de arta orientala si asiatica. Potrivit…

- Consiliul Județean Gorj a demarat organizarea in regim de urgența a unui monument istoric. Este nevoie de servicii de proiectare, servicii de asistența tehnica din partea proiectantului și execuția lucrarilor pentru realizarea obiectivului de investiție „Restaurare și Conservare Cula Cioaba-Chințescu,…

- Armata romana a lansat o licitație restransa pentru un sistem de lupta contra obiectelor zburatoare neidentificate. Licitația nu are un caiet de sarcini. Oficialii armatei se așteapta maxim trei firme sa poata sa participe la licitatie. Inițial va avea loc o preselecție bazata strict pe nivelul cifrei…

- FOTO | APEL UMANITAR pentru un tanar sportiv din Alba, bolnav de leucemie: Tricou al echipei Steaua, cu semnaturile jucatorilor din 2014-2015, scos la licitație FOTO | APEL UMANITAR pentru un tanar sportiv din Alba, bolnav de leucemie: Tricou al echipei Steaua, cu semnaturile jucatorilor din 2014-2015,…

- Electrocentrale Constanta SA, se afla in prezent in procedura de reorganizare conform Legii nr. 85 2014, in acord cu prevederile planului de reorganizare aprobat de catre Adunarea Creditorilor CITR Filiala Bucuresti SPRL, in calitate de administrator judiciar al Electrocentrale Constanta SA organizeaza…

- Armata a lansat o licitație pentru obuziere de mare calibru și pentru muniție, program de inzestrare recent aprobat de Parlament. Contractul de aproape un miliard de euro va fi valabil timp de 5 ani. Producatorii acestor echipamente se pot inscrie la licitație pana pe 11 septembrie.

- Licitația pentru lucrarile de execuție la viitorul Park&Ride din zona Aeroportului Cluj a fost atribuita ofertantului caștigator. In lipsa contestațiilor, lucrarile ar putea incepe in acest an.