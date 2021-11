Prima înfrânegere suferită de Mircea Lucescu, la Dinamo Kiev, în campionatul Ucrainei. Ce a declarat tehnicianul român (Video) Formatia Dinamo Kiev, antrenata de Mircea Lucescu, a fost invinsa, sambata, pe teren propriu, scor 1-2, de echipa Vorskla Poltava, intr-un meci din etapa a 14-a a campionatului Ucrainei. Invingatorii au marcat prin Rangel (34) si Thill( 74-penalty). Dinamo Kiev a inscris prin Vitinho, in minutul 90+5. Oaspetii au jucat in inferioritate numerica din minutul 80, cand a fost eliminat Kravciuk. Pentru echipa lui Lucescu este primul esec in actuala editie de campionat. Dinamo Kiev namane lider in clasament, cu 35 de puncte. Vorskla este pe locul trei, cu 28 de puncte. ”Trebuie sa revad meciul, in special… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

