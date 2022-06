Prima încercare de evacuare a civililor din Severodoneţk a eșuat - În oraș se dau lupte crâncene Rusia si Ucraina nu au reusit miercuri sa realizeze evacuarea sutelor de civili refugiati in uzina chimica Azot, ultima reduta a rezistentei ucrainene in orasul Severodonetk, cucerit aproape in totalitate de trupele ruse si unde se repeta situatia de la combinatul Azovstal din Mariupol, relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a cerut mai mult ajutor din partea Occidentului, solicitand livrari mai rapide de arme pentru a ține la distanța forțele rusești mai bine inarmate și sprijin umanitar pentru combaterea bolilor mortale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina nu avanseaza și cel mai probabil nu vor fi reluate dupa "capitularea" militarilor ucraineni din combinatul siderurgic Azovstal, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- China sprijina continuarea discuțiilor de pace intre Rusia și Ucraina pentru a pune capat conflictului cat mai curand posibil. Astfel, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Wang Wenbin, a comentat miercuri, in cadrul unei conferințe de presa, ca militanții și militarii ucraineni…

- Kievul a facut o noua propunere Moscovei in ceea ce privește zecile de soldați ucraineni inca blocați in uzina Azovstal din Mariupol. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Ministerul Apararii al Federatiei Ruse a anuntat sambata incheierea operatiunii de evacuare a civililor din combinatul siderurgic Azovstal, din Mariupol, oras in sudul Ucrainei asediat de fortele ruse, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ucraina continua eforturile diplomatice pentru a-si salva militarii blocati in Mariupol. Presedintele ucrainean, Voldomir Zelenski, a dat asigurari ca va face tot posibilul ca militarii incercuiti in Mariupol sa fie salvati. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ucraina i-a propus Rusiei convorbiri care sa aiba loc langa vastul complex metalurgic Azovstal din Mariupol (sud-est), unde s-au refugiat luptatori si civili ucraineni in acest oras aflat in mare parte sub control rus, a anuntat duminica presedintia ucraineana, relateaza AFP. Fii la curent cu…

- Ucraina a anunțat marți ca eforturile sale de evacuare a civililor din orașele și localitațile asediate se concentreaza asupra orașului Mariupol, dar nu a anunțat niciun nou acord cu Rusia pentru a permite trecerea in siguranța a locuitorilor blocați, scrie Reuters. Fii la curent cu cele mai…