Stiri pe aceeasi tema

- Spre deosebire de criza financiara din 2008, actuala recesiune economica generalizata nu doar ca nu a oprit tendinta generala de crestere a preturilor locuintelor si ale altor active imobiliare, ci a accelerat-o la cote istorice. Despre cauzele acestor scumpiri se creeaza un consens, scrie Ziarul Financiar.…

- Presedintele american Joe Biden urmeaza sa anunte in scurt timp nominalizarea de noi ambasadori, transmite Reuters, care citeaza New York Times. Fostul ambasador in Romania, Mark Gitenstein, este avut in vedere pentru a reprezenta SUA la Uniunea Europeana. Doua surse apropiate de procesul de selectare…

- Presedintele american Joe Biden urmeaza sa anunte în scurt timp nominalizarea de noi ambasadori, transmite Reuters, care citeaza New York Times. Potrivit New York Times, fostul ambasador în România Mark Gitenstein este avut în vedere pentru a reprezenta SUA la Uniunea Europeana,…

- Medicamentul oral experimental pentru tratarea Covid-19 al companiei Pfizer ar putea fi disponibil in curand, a declarat, vineri, directorul general al producatorului american de medicamente, Albert Bourla, la Delphi Economic Forum VI din Atena. Bourla a confirmat totodata, pentru prima oara, ca o a…

- ”Ar trebui sa fim precauti pana la ancheierea studiilor clinice, dar dovezile de pana acu, sunt incurajatoare”, a spus Bourla. Acesta a explicat ca substanta la care lucreaza compania omoara virusul si este foarte sigura, dar a adaugat ca orice concluzii sigure legate de aceasta vor fi disponibile dupa …

- "Pentru a atinge nivelurile ridicate de vaccinare necesare pentru a ne proteja comunitatea, Harvard va cere ca toti studentii care vor fi in campus in aceasta toamna sa fie vaccinati", a anuntat miercuri aceasta universitate de elita din Cambridge, Massachusetts. Potrivit declaratiei, exceptiile vor…

- O parte din racheta Long March-5B, care a dus pe orbita modulul primei stații spațiale chinezești, a scapat de sub control și urmeaza sa intre necontrolat in atmosfera Pamantului. CErcetatorii Aceștia spun ca cea mai mare parte se va dezintegra, dar unele bucați au șanse foarte mari sa cada in regiuni…

- Guvernatorul din Texas, Greg Abbott, a fost criticat de democrați dupa ce, in martie, a anulat obligația de a purta masca și a redeschis complet activitațile economice. Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, a fost de asemenea acuzat ca a pus in pericol locuitorii din Florida atunci cand a permis afacerilor…