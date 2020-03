Prima femeie care a condus un spitalul în Siria a acordat un interviu Doctorița Amani Ballour, subiectul unui documentar nominalizat la Oscar, solicita comunitații internaționale sa ajute la oprirea catastrofei umanitare din provincia Idlib, scrie AlJazeera.



Prima femeie siriana care a condus un spital din țara, fiind și subiectul unui documentar nominalizat la Oscar, solicita comunitații internaționale sa ajute la oprirea catastrofei umanitare din provincia nord-vestica a Siriei, Idlib.



Aceasta a condus un spital din enclava asediata din Gouta timp de trei ani, pâna în 2018, când ea și personalul ei au fost nevoiți sa evacueze dupa… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

