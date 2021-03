Stiri pe aceeasi tema

- Forțele Aeriene Romane s-au intarit cu un avion F-16 de ultima generatie. Astfel, aparatul de zbor F-16 din cadrul Escadrilei 53 Vanatoare a Bazei 86 Aeriene de la Borcea a intrat oficial in dotarea Forțelor Aeriene Romane. Aeronava, cea de-a 17-a de acest tip achizitionata de Romania, a sosit din Portugalia…

