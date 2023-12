Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Parinților de la Colegiul Național ”Nicolae Grigorescu” din Campina organizeaza luni, 18 decembrie 2023, cu incepere de la ora 18.00, un eveniment caritabil intitulat Gala ”Arte pentru viitor”.

- Cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, miercuri, 29 noiembrie 2023, ora 12:00, va avea loc la Muzeul de Istorie, concursul dedicat semnificației zilei de 1 Decembrie – „Romania Mare – un vis devenit realitate”, ajuns la cea de-a XI-a ediție. Evenimentul este organizat de Colegiul National „Constantin…

- In miezul vieții antreprenoriale din Constanța, evenimentul Networking & Wine a devenit farul care ghidaza și intarește comunitatea de antreprenori locali. Incepand timid, la inițiativa Teodorei și a lui Adrian Peneș, cu o prima ediție organizata in studioul lor – StudioClaro , evenimentul a evoluat…

- Srdjan Djokovic, tatal lui Djokovic și-a manifestat speranța ca fiul sau se va retrage la finalul anul viitor. Asta in vreme ce Nole a tot da de ințeles ca vrea sa mai joace inca cațiva ani. „Mi-a indeplinit deja toate dorințele (Novak – nr.)in urma cu șapte sau opt ani. Tot ce se intampla acum e un…

- Din dorința de a pune fața in fața cetațenii care iși cauta un nou loc de munca și angajatorii din oraș, joi, 16 noiembrie 2023, clubul Rotary Campia Turzii a organizat prima ediție a Targului locurilor de munca. Evenimentul a avut loc la Hotel Liador, unde 6 operatori economici din Campia Turzii și-au…

- Ministrul Economiei: Start-Up Nation, poveste de succes pe care trebuie sa o continuam in RomaniaMinistrul Economiei, Radu Oprea, a declarat, vineri, ca programul Start-Up Nation are un real succes si a mentionat ca statul roman a investit in sustinerea antreprenorilor si in construirea de noi companii…

- Vineri, 6 octombrie 2023, la Sebes s-a desfașurat cea de-a XV-a ediție a sesiunii de comunicari științifice „Multiculturalitate și patrimoniu istoric in Transilvania”. Manifestarea a fost organizata de Muzeul Municipal „Ioan Raica” si Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebes, in parteneriat cu Primaria…

- Auchan Retail Romania a primit pentru al doilea an consecutiv recunoașterea „Brandul Anului in Sustenabilitate” in cadrul galei Sustainaibility in Business, organizata de The Diplomat-Bucharest. Premiul vine ca o recunoaștere a eforturilor constante de protejare a planetei și a politicilor de dezvoltare…