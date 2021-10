Prima doză de vaccin anti-Covid, primită de aproape 32.000 de români. Peste 59.000 de persoane vaccinate în 24 de ore CNCAV a anunțat ca peste 59.000 de romani s-au vaccinat in ultimele 24 de ore. Dintre aceștia, peste 31.000 și-au facut prima doza. Astfel, dintre cele 59.319 de persoane vaccinate in 24 de ore, 31.896 au primit prima doza . 6.885 au primit-o pe cea de-a doua, iar 20.538 au primit a treia doza de vaccin, a precizat CNCAV , potrivit Mediafax. De la inceputul campaniei, in Romania au fost vaccinate cu prima doza 5.958.604 de persoane, in timp ce 5.654.870 persoane au schema de vaccinare completa. Alți 512.879 de romani au primit și a treia doza de vaccin. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de aproximativ 73.000 de romani s-au vaccinat in ultimele 24 de ore, iar aproape 40.000 și-au facut prima doza, a anunțat vineri CNCAV. Astfel, dintre cele 73.377 de persoane vaccinate in ultimele 24 de ore, 39.052 au primit prima doza, 7.105 pe cea de-a doua, iar 27.220 pe a treia. De la inceputul…

- Peste 73.000 de romani s-au vaccinat in ultimele 24 de ore, iar dintre aceștia aproape 40.000 și-au facut prima doza, a anunțat vineri CNCAV. Astfel, dintre cele 73.377 de persoane vaccinate in ultimele 24 de ore, 39.052 au primit prima doza, 7.105 pe cea de-a doua, iar 27.220 au primit a treia doza…

- Aproape 63.000 de persoane s-au vaccinat in ultimele 24 de ore, conform Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Potrivit CNCAV, 62.996 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore. Dintre acestea, 32.040 au primit a treia doza, 3.282 pe cea de-a…

- Un numar de 18.414 de doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, dintre care 15.646 reprezinta prima doza si 2.768 – doza a doua, potrivit unei informari transmise, joi, de Comitetul national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea…

- Potrivit CNCAV, 9.468 de persoane au fost vaccinate anti-COVID in ultimele 24 de ore, dintre care 6.846 cu prima doza, iar 2.622 cu cea de-a doua.De la inceputul campaniei, au fost vaccinate in Romania 5.300.634 de persoane, dinte care 5.185.451 cu ambele doze.In acelasi interval, au fost raportate…

- Aproape 7.000 de persoane au fost vaccinate in ultima zi in Romania, a anunțat sambata CNCAV. Astfel, din cele 6.676 de persoane vaccinate in ultimele 24 de ore, 4.575 au primit prima doza de vaccin, iar 2.101 pe cea de doua. De la inceputul campaniei, in Romania au fost vaccinate 5.279.211…

- 15.295 de persoane au fost vaccinate anti-Covid in ultimele 24 de ore in Romania, iar de la debutul campaniei de imunizare s-a ajuns la un numar de 5.046.801 persoane vaccinate, 4.901.926 primind și rapelul. Astfel, conform informațiilor transmise joi seara de Comitetul national de coordonare a activitaților…

- Dupa ce sambata s-a atins pragul de 5 milioane de persoane care au primit cel puțin o doza de vaccin, duminica, doar 7.330 de oameni au fost imunizaați anti-Covid. Dintre aceștia, 4.500 au primit prima doza de vaccin. Potrivit CNCAV, din cele 7.330 de persoane vaccinate, 4.540 au primit prima doza,…