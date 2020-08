Prima dovadă clară că anticorpii COVID-19 protejează corpul de o nouă îmbolnăvire (Studiu american) Un focar masiv de COVID-19 la bordul unui pescador american i-a evitat pe membrii echipajului care aveau deja anticorpi impotriva noului coronavirus, oferind ceea ce oamenii de știința spun ca este prima dovada directa a faptului ca aceste anticorpi protejeaza oamenii impotriva reinfectarii, scrie prestigioasa revista științifica Nature, in ediția de luni. Dupa o infecție […] The post Prima dovada clara ca anticorpii COVID-19 protejeaza corpul de o noua imbolnavire (Studiu american) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

