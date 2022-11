Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis face miercuri o vizita oficiala in Letonia, care va fi urmata joi de o vizita oficiala in Lituania si de participarea, in data de 25 noiembrie, la Kaunas, la simpozionul international The Idea of Europe si la reuniunea sefilor de stat din Lituania, Letonia, Polonia si Romania,…

- In cursul zilei de ieri, doua rachete rusești au lovit teritoriul Poloniei, stat membru NATO, eveniment care a zdruncinat și mai tare siguranța lumii. In urma cu puțin timp, șeful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, a transmis un mesaj catre cetațenii Romaniei. Ce s-a intamplat dupa…

- Stadionul „Francisc Neuman” din Arad va fi gazda a doua meciuri amicale intre selecționatele U20 ale Romaniei, Italiei și Poloniei, in organizarea Federației Romane de Fotbal. Astfel, joi 17 noiembrie 2022, ora 21:00 este programat meciul amical Romania U20 – Italia U20, iar luni, 21 noiembrie 2022,…

- Comisia Europeana si mai multe banci de dezvoltare au anuntat ca vor debloca un miliard de euro pentru a facilita exportul cerealelor din Ucraina pe rute terestre si ferioviare din tarile vecine. Fondurile anuntate vineri au drept scop reducerea timpilor de asteptare pentru camioanele si trenurile care…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a primit-o marti la Palatul Cotroceni pe Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, aflata in vizita la Bucuresti. Discutiile s-au concentrat, cu prioritate, asupra masurilor consistente de sprijin din partea Romaniei pentru depasirea crizei energetice din…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, mulțumește Romaniei pentru furnizarea de electricitate. „Romania ne ajuta din nou - de maine, vom cumpara electricitate de peste Prut. Mulțumim, Romania! Apreciem acest ajutor prompt și generos, intr-un moment de mare incercare pentru noi”, afirma ea.…

- Brandul romanesc 5 to go inregistreaza a doua cea mai spectaculoasa creștere din Europa in numar absolut de locații deschise, cu 107 cafenele noi intr-un an, o creștere de 44.6% fața de anul anterior, cand se clasa pe locul 12. Aceasta evoluție se reflecta in deținerea unei cote de piața de 48.7% pe…

- Ucraina se ofera sa sprijine Germania in incercarea de a pune capat dependentei sale de importurile de energie din Rusia prin furnizarea de resurse din propriul surplus de electricitate celei mai mari economii din Europa. “In prezent, Ucraina exporta electricitate in Republica Moldova, Romania, Slovacia…