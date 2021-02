Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Antony Blinken a discutat pentru prima data la telefon cu ministrul de externe saudit, au relatat sambata media de stat saudite citate de Reuters. Seful diplomatiei saudite, printul Faisal bin Farhan Al Saud, l-a felicitat pe Blinken pentru noul post pe care…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a discutat vineri despre Iran si alte dosare de politica externa intr-o intalnire virtuala cu omologii sai din Marea Britanie, Franta si Germania, in contextul analizarii posibilitatilor de a reinvia acordul nuclear iranian, informeaza Reuters. …

- Statele Unite sunt profund ingrijorate de condamnarea la inchisoare a opozantului Kremlinului Alexei Navalnii si au cerut din nou, marti, eliberarea imediata a acestuia, secretarul de Stat Antony Blinken afirmand ca Washingtonul va colabora indeaproape cu aliatii SUA in privinta modalitatilor prin care…

- Administratia de la Beijing a avertizat, marti, Washingtonul sa nu depaseasca „liniile rosii”, în contextul în care noul secretar de Stat american, Antony Blinken, a declarat ca „cea mai semnificativa provocare” la adresa Statelor Unite este China.„Nu…

- Sustinatorii lui Alexei Navalnii au iesit din nou duminica in strada, in ciuda avertismentelor din partea politiei, scrie Reuters . Protestele neautorizate au inceput in estul extrem al țarii, la temperaturi mult sub 0 grade Celsius, dar au ajuns și in capitala Moscova. Controverse privind vaccinul…

- Secretarul de stat Antony Blinken a declarat miercuri ca Statele Unite sunt 'profund ingrijorate' in legatura cu liderul opozitiei ruse Alexei Navalnii, aflat in arest la Moscova, si ca sunt luate in considerare actiuni de raspuns la detentia acestuia, informeaza Reuters. Citește și: NEXT…

- Statele Unite intentioneaza sa comande inca 200 de milioane de doze de vaccinuri impotriva COVID-19 cu obiectul de a vaccina 300 de milioane de persoane pana la sfarsitul verii, a anuntat marti un oficial cu rang inalt al administratiei de la Washington, scriu AFP si Reuters preluate de agerpres.…

- Secretarul de Stat al viitoarei administratii Biden, Antony Blinken, se angajeaza sa revitalizeze diplomatia americana si sa construiasca un front comun in fata dificultatilor venite din partea Rusiei, Chinei si Iranului, transmite Reuters.