Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca va participa maine, 1 decembrie 2021, de la ora 11.00 la Parada Militara Nationala organizata cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei in Piata Arcului de Triumf, Bucuresti. Conform MApN, aproximativ 1.500 de militari si specialisti din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul…

- In capitala au avut loc repetitii pentru parada de Ziua Nationala Arcul de Triumf din Bucuresti. Foto: wikipedia.org. În capitala au avut loc, astazi, repetitii pentru parada de Ziua Nationala. Ceremoniile din acest an vor fi de mica amploare si se vor desfasura cu respectarea normelor…

