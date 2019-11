PRIMA DECLARAȚIE A SOȚULUI BIANCĂI DRĂGUȘANU, DUPĂ CE VEDETA S-A ÎNTÂLNIT CU VICTOR SLAV LA UN HOTEL DIN CLUJ-NAPOCA Soțul Biancai Dragușanu a acceptat sa vorbeasca cu o echipa de jurnaliști in urma cu cateva ore și a dezvaluit ca, el și partenera lui s-au razgandit din nou in legatura cu divorțul. Desparțirea va fi definitiva și cu acte luna viitoare. Potrivit marturisirilor sale, au decis sa mearga impreuna pe drumuri separate, astfel ca despre intalnirea vedetei cu fostul soț, care i-a adus fiica la hotelul in care este cazata zilele acestea in Cluj-Napoca, nu a menționat niciun cuvant. “Intr-adevar pe data de 3 decembrie vom divorța, am luat decizia de comun acord. Va fi definitiv, indiferent de alte discuții… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

