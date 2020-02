Stiri pe aceeasi tema

- Tibi Ușeriu a incheiat pe poziția a doua ultramaratonul Yukon Arctic Ultra. Doar el și un alt concurent au incheiat cursa. Tibi Ușeriu este singurul maratonist roman care a participat la Yukon Arctic Ultra, unul dintre cele mai grele de pe planeta care se desfașoara in Canada, intr-o zona salbatica,…

