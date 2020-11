Prima declarație a lui George Burcea după internarea Andreei Bălan în spital La inceputul acestei saptamani, Andreea Balan (36 de ani) s-a internat in spital dupa ce a simțit dureri puternice in zona abdominala. Miercuri, 4 noiembrie, artista ar fi trebuit sa fie supusa unei intervenții chirurgicale. Solista a avut un abces abdominal pe care medicii au reușit sa-l dreneze inainte de a interveni chirurgical. Abcesul abdominal este rezultatul unui proces inflamator in care o cavitate umpluta cu conținut purulent se formeaza intre organele interne. Afecțiunea este, de obicei, insoțita de o durere severa. In mediul online, Andreea a transmis un mesaj in care și-a asigurat… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

