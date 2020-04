Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 23 apr – Sputnik. Președintele țarii, Igor Dodon, a calificat schimbarile de la Curtea Constituționala drept o ”chestiune interna a instanței” Joi a fost anunțat printr-un comunicat ca Vladimir Țurcan a fost demis din funcția de președinte al Curții Constituționale, iar noul conducator…

- CHIȘINAU, 23 apr – Sputnik. Președintele țarii, Igor Dodon, a calificat schimbarile de la Curtea Constituționala drept o ”chestiune interna a instanței” Joi a fost anunțat printr-un comunicat ca Vladimir Țurcan a fost demis din funcția de președinte al Curții Constituționale, iar noul conducator…

- CHIȘINAU, 23 apr. – Sputnik. Vladimir Țurcan a fost demis astazi din funcția de președinte al Curții Constituționale. Decizia de demitere a lui Țurcan a fost luata in urma unui demers depu de magistrații Nicolae Roșca și Liuba Șova, in data de 21 aprilie. Potrivit unui comunicat al Inaltei Curți,…

- CHIȘINAU, 23 apr - Sputnik. Parlamentul a votat in prima și a doua lectura, in ședința de astazi, acordul de creditare cu Federația Rusa in valoare de 200 de milioane de euro. Premierul Ion Chicu a prezintat in plen proiectul Acordului dintre Guvernul Federației Ruse și Guvernul Republicii Moldova.…

- Curtea Constitutionala a anuntat ca a admis cererea deputatului Sergiu Sirbu si a suspendat procedura de intrare in vigoare a legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Federatiei Ruse si Guvernul Republicii Moldova privind acordarea Guvernului Republicii Moldova a unui imprumut financiar de…

- Curtea Constituționala a suspendat acțiunea, inclusiv procedura de intrare in vigoare, a Legii nr. 57 din 23 aprilie 2020 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Federației Ruse și Guvernul Republicii Moldova pivind contractarea imprumutului de 200 de milioane de euro.

- CHIȘINAU, 23 apr - Sputnik. Parlamentul a votat in prima și a doua lectura, in ședința de astazi, acordul de creditate cu Federația Rusa in valoare de 200 de milioane de euro. Premierul Ion Chicu a prezintat in plen proiectul Acordului dintre Guvernul Federației Ruse și Guvernul Republicii Moldova.…

- Parlamentul a ratificat Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Federației Ruse și Guvernul Republicii Moldova privind acordarea unui imprumut financiar de stat. Ion Chicu a explicat ce prevede acest acord, scrie diez.md. „Acordul nu are niciun supliment secret și nu exista prevederi…