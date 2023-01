Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Scarlatescu este un nume cunoscut in lumea culinara din Romania. El face parte din echipa celebrei emisiuni de televiziune Chefi la Cuțite, acolo unde telespectatorii s-l-au putut vedea in acțiune. Acum, cheful a decis sa-și deschida propriul restaurant, un proiect de suflet pentru el.

- Vacanțele in Romania pot fi la fel de scumpe ca la Burj Al Arab, in Dubai, sau pe vreo insula exclusivista, unde nu ajung toți muritorii. Cea mai scumpa vacanța de Craciun costa 55.000 de euro și asigura patru nopți de cazare la un conac din Transilvania, arata o analiza Nordis Travel.”Cei mai mulți…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, sustine ca in Romania nu este cea mai scumpa hrana din Uniunea Europeana (UE) si ca poate dovedi acest lucru, si admite ca preturile au crescut peste tot in tarile UE, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fața de acum un an (octombrie 2021), marfurile alimentare s-au scumpit cu 20,58%, iar pentru inceputul anului reprezentanții industriei se așteapta la creșteri moderate. Zahar, ulei, cartofi, lapte, oua, carne, paine, legume – toate principalele produse aliementare au inregistrat scumpiri semnificative…

- Cu toții știm ca Romania este o țara cu multe locuri impresionante, mai ales din punct de vedere al naturii. Insa, unele peisaje iți taie rasuflarea. Unul dintre acestea este cunoscut ca locul care atinge cerul și este o destinație ideala pentru iubitorii de natura, care vor sa iși petreaca sarbatorile…

- „Ne-am obișnuit deja: pentru toate proiectele pe care Primaria Bistrița le face prost, vinovat este PSD” – spune intr-un mesaj video deputatul Daniel Suciu, care atrage atenția ca, la Bistrița, bordurile au ajuns sa coste de 6 ori mai mult decat in alte orașe. Acesta a transmis public o rugaminte celor…

- A fost deschisa, totodata, prima secție digitalizata de Terapie Intensiva pentru Chirurgia cardiovasculara, in care fiecare pat are o autonomie de 100%. Investiția totala a costat 6 milioane de euro. In cadrul unui proiect amplu de integrare digitala completa a intregului Bloc operator, Spitalul…

- Revista britanica Four-Four-Two a realizat un Top 100 all-time. Gica Hagi e pe ultima poziție. Primul e Lionel Messi, inaintea lui Diego Maradona, Cristiano Ronaldo și Pele: „Figura mesianica a carui stralucire a uimit lumea”. Jurnaliștii de la revista britanica Four-Four-Two au realizat și ei un Top…