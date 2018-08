Cu peste 220.000 de persoane care si-au facut vacanta anul trecut in Romania, Israelul este, ca numar, a doua tara emitatoare de turisti pentru Romania, dupa Germania, insa in anii urmatori s-ar putea inregistra un declin pe aceasta piata daca autoritatile romane nu conving turoperatorii israelieni ca astfel de incidente nu se vor mai repeta, apreciaza reprezentantii FIHR. "In acest moment exista riscul ca incidentul respectiv (prin amploarea pe care a luat-o) sa zdruncine cel mai important factor in luarea deciziei de calatorie pentru turistii israelieni, si anume securitatea. Pentru turistii…