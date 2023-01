Prima cască Apple de AR/VR va fi scumpă şi va avea o autonomie redusă Printre altele, se pare ca autonomia viitoarei casti va fi de doar doua ore. Pentru a solutiona aceasta problema, Apple va oferi un brau pe care este montata o baterie de rezerva, conectata magnetic prin cablu la casca, pentru a extinde autonomia. Casca este construita doar din aluminiu, sticla si fibra de carbon, pentru reducerea dimensiunilor si a greutatii. Totodata, designul ascunde camerele video din dotare. Pe casca va exista un controller de tip Digital Crown, pe care utilizatorii il vor putea folosi pentru a schimba rapid modul de vizualizare, de la virtual la mediul real. Vor fi disponibile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

