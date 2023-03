Prima casă de pariuri care renunță la reclamele stradale Liderul industriei de pariuri sportive din Romania a luat o decizie care poate sa influențeze viitorul domeniului in care activeaza. Superbet Group va elimina toate panourile de publicitate stradala care conțin mesaje comerciale, masura care se va implementa pe intreg teritoriul țarii, in prima parte a acestui an, potrivit unui comunicat de presa. “Superbet, in calitate de lider al industriei de pariuri sportive din Romania, iși asuma dezvoltarea unei strategii sustenabile de business, in care jocul responsabil și implicarea in comunitate reprezinta repere prioritare. Compania noastra incurajeaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O casa de pariuri renunța la reclamele stradale, in contextul discuțiilor publice asupra inițiativei de a se interzice, in Romania, acest tip de publicitate. „Liderul industriei de pariuri sportive din Romania a luat o decizie care poate sa influențeze viitorul domeniului in care activeaza”, anunța…

- Superbet Group anunța oficial ca urmeaza sa elimine toate panourile de publicitate stradala care conțin mesaje comerciale, masura care se va implementa pe intreg teritoriul țarii, in prima parte a acestui an, potrivit unui comunicat de presa. Oficialii Superbet au transmis: “Superbet, in calitate de…

- Grupul a anunțat oficial ca urmeaza sa elimine toate panourile de publicitate stradala care contin mesaje comerciale de pe intreg teritoriu al țarii, in prima parte a acestui an. In schimb, vor fi pastrate mesajele stradale care promoveaza jocul responsabil, scrie News.ro . De asemenea, aceștia iși…

- Influencerii și vedetele din Romania nu mai au voie sa promoveze pariurile sportive In Senatul Romaniei a fost adoptat saptamana aceasta un amendament care interzice influencerilor și vedetelor din țara noastra sa mai promoveze pariurile sportive. Senatorii din Comisia de Cultura și Comisia Juridica…

- Azi, in Senat, a fost supus la vot proiectul de lege care reglementeaza reclamele la jocurile de noroc. Legea a trecut cu 80 de voturi pentru și doar doua abțineri. Pentru a deveni aplicabila, mai e nevoie și de vot in plenul Camerei Deputaților. Azi, 80 de senatori au votat „pentru” modificarea legii,…

- Senatul a adoptat, miercuri, in plen, proiectul care vizeaza limitarea publicitatii audiovizuale pentru jocurile de noroc si pentru pariurile sportive. S-au inregistrat 80 de voturi „pentru” si doua abtineri. Plenul si-a insusit raportul de admitere cu amendamente al Comisiilor juridica si de cultura.…

- Inițiativa care interzice reclamele pentru pariuri sportive și jocuri de noroc a fost imblanzita in Parlament. Senatorii au adoptat proiectul, insa au introdus doua amendamente prin care mențin acest tip de publicitate.

- AeroItalia a decis sa anuleze definitiv zborurile dintre aeroportul din Bergamo (Italia) și aeroportul „George Enescu” din Bacau. Planurile companiei aeriene italiene pentru operațiunile sale in Romania au fost schimbate inca o data la finalul saptamanii trecute, informeaza boardingpass.ro. Compania…