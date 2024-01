Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din judetul Sibiu au montat prima bratara de monitorizare electronica in judetul Sibiu, la un barbat din Copsa Mare, care si-a agresat sotia, pe fondul consumului de alcool si al geloziei, potrivit news.ro”La data de 14 ianuarie a.c., in jurul orei 12.45, prin apel 112, politistii din…

- Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa și vatamare corporala din culpa, dupa ce acoperișul unui imobil ar fi cazut, joi, surprinzand doi barbați care faceau lucrari de demolare in mansarda cladirii din extravilanul localitații Apoș, județul Sibiu. „La nivelul Poliției…

- La data de 1 ianuarie a.c., in jurul orei 04.20, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre un caz de violența domestica inregistrat la un imobil din municipiu. Polițiștii s-au deplasat de urgența la imobilul in cauza, identificand o femeie de 29 de ani și concubinul acesteia de 42 de ani.…

- Continue reading Clujul intra de azi in sistemul electronic de monitorizare electronica, se impart brațari de identificare in caz de violența domestica ori ordine de protecție at Info real.

- Doua TIR-uri, transportoare auto, au fost implicate intr-un accident rutier, marți, pe DN 7 - Valea Oltului, in județul Sibiu, traficul rutier fiind blocat.Polițiștii rutieri intervin la un accident de circulație produs pe DN 7, Valea Oltului, la km. 247+600m, accident in care sunt implicate doua…

- Doi barbați din Alba, reținuți de polițiștii din Sibiu. Sunt suspecți de furt calificat Doi barbați din județul Alba au fost reținuți de polițiștii sibieni, fiind cercetați pentru furt calificat. Aceștia sunt banuiți ca au furat combustibil, piese auto și unelte din doua vagoane forestiere și dintr-un…

- Nr. 290 din 26 octombrie 2023Aprob difuzarea in mass ndash; media ACTIUNI ALE POLITISTILOR IN CADRUL PROGRAMULUI SCOALA ALTFEL Saptamana aceasta, politistii sibieni continua activitatile educativ preventive desfasurate in unitatile de invatamant, activitati ce au ca scop informarea elevilor si a profesorilor…

- Politistii fac perchezitii la 12 adrese din judetele Sibiu, Brasov si Covasna, la presupusi hoti care ar fi furat 21 de vaci din judetul Sibiu, pe care le-ar fi vandut. Prejudiciul este de aproximativ 30.000 de euro, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Sibiu. „La data de 17 octombrie,…