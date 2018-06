Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila se va afla, miercuri si joi, intr-o vizita oficiala in Portugalia, unde se va intalni cu prim-ministrul portughez Antonio Costa si cu presedintele Marcelo Rebelo de Sousa, anunta Guvernul.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat ca premierul Viorica Dancila nu trebuie sa demisioneze, sustinand ca prim-ministrul si Guvernul au avut intotdeauna deschidere si au dorit o comunicare si o colaborare si Administratia Prezidentiala.

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, va participa la intalnirea de vineri dintre Viorica Dancila si presedintele Klaus Iohannis doar daca premierul va decide acest lucru. "Doamna Dancila stabileste echipa cu care va merge (la intalnirea cu presedintele Iohannis - n.red.). Vom vedea ce…

- Președintele Romaniei a decis ca prima runda de discuții sa aiba loc separat. Astazi va avea loc intalnirea cu conducerea BNR, urmand ca vineri, la ora 11.00, sa se intalneasca cu prim-ministrul Viorica Dancila. Președintele spera ca, dupa aceste discuții, care vor avea loc la Palatul Cotroceni,…

- In cursul zilei de luini, la Palatul Victoria, ministrul Justitiei a avut o discutie de aproximativ 30 de minute cu Viorica Dancila pe tema sesizarii Curtii Constitutionale cu privire la refuzul presedintelui Klaus Iohannis sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi. „M-am intalnit cu doamna premier, i-am…

- “Sincer, sunt uimita. Am vazut comunicatul domnului presedinte, eu sunt uimita de acel comunicat, dar nu vreau sa fim in postura de a crede ceea ce a scris domnul presedinte in comunicat sau ceea ce spun eu. Cred ca cel mai bine ar fi ca domnul presedinte sa arate stenogramele intalnirii si atunci…