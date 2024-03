Liderul de centru-dreapta al Portugaliei, Luis Montenegro, a fost numit prim-ministru

Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin a castigat alegerile prezidentiale din Rusia cu 87% din voturi, potrivit unui exit-poll realizat de institutul oficial Vtsiom citat de AFP. Astfel, el a fost reales pentru inca sase ani la Kremlin, prezentand portretul unei Rusii „consolidate" de victoria sa si care nu se va lasa „intimidata"…

- Fostul presedinte Donald Trump, candidatul republican la alegerile americane din noiembrie, a calificat scrutinul drept un punct de cotitura in istoria tarii, vorbind despre un „macel” pentru economia americana daca nu va fi ales in fata actualului presedinte democrat Joe Biden, informeaza AFP, citat…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, il felicita vineri in mod ironic, pe X, pe Vladimir Putin ”pentru victoria sa zdrobitoare in alegeri”, in contextul in care alegerile prezidentiale abia au inceput vineri si urmeaza sa se desfasoare pana duminica, iar rezultatul urmeaza sa fie cunoscut…

- Deputatul Florin-Alexandru Alexe prezent la alegerile tinerilor liberali din Tauții Magherauș. „Ca fost președinte TNL, particip cu bucurie, ori de cate ori imi permite programul, la evenimentele tinerilor liberali. Sunt o sursa de inspirație, iar revenirea la origini, la radacini este și un foarte…

- Donald Trump este aproape sigur de un nou „meci” cu Joe Biden dupa victoria sa triumfala in alegerile primare "Super Tuesday" impotriva rivalei sale republicane Nikki Haley, relateaza AFP, informeaza News.ro. Fostul presedinte, candidat la al doilea mandat in alegerile prezidentiale de la 5 noiembrie,…

- Noul secretar general al Partidului Socialist portughez (PS), Pedro Nuno Santos, a fost confirmat oficial in functie de catre militantii formatiunii, in locul prim-ministrului demisionar Antonio Costa, afectat de un caz de trafic de influenta, transmite AFP, potrivit Agerpres.Demisia lui Costa, aflat…

- Farfurii decorative, o vaza din cristal, carți, dar și o pereche de cercei din argint se regasesc pe lista cadourilor protocolare primite de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, in ultima parte a anului 2023, perioada octombrie-decembrie, informeaza TV8.md. Potrivit listei publicate de instituția…