Prim-ministrul Republicii Moldova a ajuns la București. Dorin Recean, primit de premierul Nicolae Ciucă. VIDEO Dorin Recean, noul prim-ministru al Republicii Moldova, a venit, astazi, in prima sa vizita, la București. Miercuri dimineața, Dorin Recean a fost primit de premierul Nicolae Ciuca. Incepand cu 9.45, cei doi premieri au participat la un mic dejun de lucru, in onoarea premierului Republicii Moldova. De la ora 12:00, premierul Nicolae-Ionel Ciuca va prezenta prim-ministrului Republicii Moldova, Dorin Recean, pe membri Guvernului Romaniei. La ora 12:15 cei doi vor sustine eclaratii de presa comune. Dorin Recean se va intalni și cu președintele Ioahnnis Dorin Recean va avea intrevederi la Palatul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

