Pentru Luxembourg, Romania este un „aliat fiabil”. Declarația a fost facuta de prim-ministrul Marelui Ducat, Xavier Bettel, in cadrul unei conferinte de presa comune cu presedintele Klaus Iohannis. In cadrul aceleiași conferințe, prim-ministrul a declarat ca in curand, 25 de militari luxemburghezi se vor alatura Grupului de Lupta NATO de la Cincu. „E nevoie sa ne intarim apararea la nivelul NATO”, a spus Bettel. Inaltul oficial a reafirmat sustinerea privind aderarea la Romaniei la spatiul Schengen, care este, „din pacate, pusa sub semnul intrebarii de altii”. „Romania este un candidat care este…