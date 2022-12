Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 29-30 noiembrie, la București, a avut loc reuniunea miniștrilor de externe din cele 30 de state membre ale NATO. Conferința de la București a fost al doilea cel mai mare eveniment NATO gazduit de autoritațile romane dupa summit-ul din 2008 și a beneficiat de o mediatizare masiva in presa…

- Oficial, Leonard Strizu (55 de ani) este noul antrenor principal al FCSB-ului. El a susținut conferința de presa premergatoare meciului cu FC Botoșani de joi (19:00). „Am foarte mare incredere in baieți, deoarece la toate antrenamentele la care am asistat, am observat ca au pofta. In ultimele doua meciuri,…

- Cuprinsul conferinței de presa a deputatului USR Maramureș, Brian Cristian! „Am prezentat azi la sediul USR Maramureș, intr-o conferința de presa, Cartea Neagra a guvernarii PSD-PNL, un raport critic al activitații Guvernului la exact un an de la preluarea mandatului. Din cauza PSD-PNL, romanii traiesc…

- Administratorul public al municipiului Targu Mureș, Kacso Sandor, a susținut luni, 7 noiembrie, la sediul Primariei, o conferința de presa a carei tema a fost "situația colectarii deșeurilor menajere" din oraș. Convocata la ora 10.54, pentru ora 14.00, conferința de presa nu și-a justificat defel urgența,…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a declarat, intrebat daca razboiul din Ucraina s-ar putea incheia pana la finalul anului viitor, ca nu doreste sa faca speculatii in acest sens, insa aliatii si partenerii NATO sunt pregatiti sa ofere sprijin Ucrainei oricat va fi

- Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul campioanei Romaniei, CFR Cluj, s-a enervat la condferința de presa de inaintea meciului pe care ardelenii il vor disputa maine seara, de la ora 20Ș30, in etapa cu numarul 13 din SuperLga. „Bursucul” a fost vizibil iritat de o intrebare venita din partea unui jurnalist,…

- Vladimir Sungorkin, redactorul șef al publicației „Komsomlskaia Pravda”, a murit miercuri la varsta de 68 de ani, potrivit presei ruse.Cauzele oficiale ale decesului lui Sungorkin inca nu sunt cunoscute. Presa rusa scrie ca ziaristul a suferit un accident vascular cerebral in timpul unei deplasari in…

- In cadrul conferintei de presa bilunare, deputatul Nicolae Roman a prezentat ultimele "lupte" din Parlamentul Romaniei si a atentionat asupra unor probleme stringente cu care ne confruntam. De asemenea, parlamentarul buzoian a atras atentia celor responsabili ca nu es e de joaca cu criza care vine si…