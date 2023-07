Prigojin, atacat de Rusia, după ce s-a refugiat în Belarus: „Şi-a pierdut minţile” Liderul grupului Wagner, Evgheni Prigojin, este acuzat ca si-a pierdut mințile, dupa ce gruparea sa a primit sute de miliarde de ruble din bani publici, bani din care șeful gruparii de mercenari și-a oprit o buna parte. Prigojin a pornit pe 24 iunie o rebeliune armata impotriva conducerii militare din Rusia, punand Kremlinul intr-o situație nu foarte placute. La 24 de ore de la declanșarea revoltei, acesta a renunțat sa inainteze spre Moscova și a incheiat un acord cu Kremlinul, in baza caruia a acceptat exilul in Belarus. „Prigojin si-a pierdut mintile din cauza unor sume mari de bani”, a afirmat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

