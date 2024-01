Stiri pe aceeasi tema

- Nici ieșirile "de baieți" nu mai sunt ce-au fost odata! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imagini nemaivazute cu Florin Tanase și Ionuț Luțu, mana dreapta a lui Gigi Becali. Nu i-ai mai vazut niciodata in astfel de ipostaze.

- Se spune ca dupa ce apare un copil, lucruri se schimba in relație. In cazul lui Theo Rose și al lui Anghel Damian nu este deloc așa! Cei doi indragostiți au fost surprinși de paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, in ipostaze tandre. Iata ce imagini și ce videoclip de…

- Ministerul Finanțelor cere o majorare de 6,8% pentru polițele RCA, intr-un proiect de ordonanța care prelungește așa-zisa plafonare a tarifelor, invocand inflația. Pe de alta parte, transportatorii acuza ca, pe timpul plafonarii, asiguratorii au scumpit deja polițele cu 10% pentru persoanele fizice…

- Vasile Șiman e un barbat ocupat, dar iși face mereu timp și pentru a merge sa cumpere cele necesare pentru cei dragi. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins in ipostaze rare pe afacerist.

- Anamaria Prodan a recunoscut recent ca iubește din nou și e iar fericita, insa de aceasta data impresara nu iși mai dorește in niciun caz sa se mai afișeze cu relația. In exclusivitate pentru Spynews.ro, vedeta ne spune motivul pentru care vrea sa fie cat mai discreta cu viața sentimentala de acum inainte.

- E tanar, e rebel și are o gramada de fani! YNY Sebi este senzația muzicii trap din Romania, iar la doar 19 ani are parte de un succes uriaș. Fanele sunt in extaz atunci cand il intalnesc la evenimente sau la concerte, insa domnișoarele trebuie sa știe daca artistul e sau nu intr-o relație. Spynews.ro…

- Ami a trecut printr-o perioada mai dificila in relație și spune ca a suferit, dupa ce s-a pus pe locul doi. Artista a marturisit ca este intr-un proces de vindecare și ca a invațat o mulțime de lecții din fosta relație.

- Beijingul inca susține ca este neutru in privința razboiului din Ucraina, insa adevarul este ca legaturile Chinei cu Rusia sunt, astazi, mai stranse decat oricand in istorie. Iar acest parteneriat profitabil ridica ingrijorari tot mai serioase in Vest.