- Lidia Buble este pregatita sa devina mama? Aceasta este intrebarea la care s-au gandit miile de fani din intreaga Romanie, cat și din strainatate, in urma celor mai recente confesiuni facute de vedeta. Fosta iubita a lui Razvan Simion a recunoscut ca-și dorește mulți copii, precizand și faptul ca ar…

- Dupa desparțirea de Lidia Buble, Razvan Simion s-a reorientat rapid și a schimbat macazul. Matinalul a trecut de la o blonda focoasa la o bruneta la fel de focoasa. Daliana Raducan, caci despre ea este vorba, este noua iubita a prezentatorului de la Antena 1, pe care a ținut-o secreta pana la acest…

- Lidia Buble a fost invitata astazi in cadrul matinalului de la Antena 1, unde și-a lansat cel mai recent videoclip. Artista i-a acordat un interviu lui Florin Ristei, iar fostul iubit al acesteia a preferat sa stea departe de cei doi. Discuția a inceput intre Lidia și colegul ei de breasla Florin Ristei.…

- Telespectatorii au avut astazi ocazia sa-i vada pe Lidia Buble și pe Razvan Simion in același platou de televiziune, la „'Neatza cu Razvan și Dani”. Mare le-a fost mirarea insa atunci cand, in ciuda speranțelor fanilor de a asculta un dialog intre cei doi, celebrul prezentator a ignorat-o pe cantareața…

- Lidia Buble face ce face și iar ajunge in atenția fanilor din mediul online! Frumoasa cantareața le-a marturisit in urma cu cateva ore ca s-a testat pentru COVID-19. Și pentru ca-și ține admiratorii la curent cu tot ce se intampla in viața ei, la scurt timp fosta iubita a lui Razvan Simion le-a dezvaluit…

- Lidia Buble a uimit din nou printr-o apariție controversata! Dupa ce s-a afișat pe strazile din București imbracata in halat, fosta iubita a lui Razvan Simion le-a aratat fanilor de pe rețelele de socializare ca are piciorul plin de rani. Iata ce s-a intamplat cu frumoasa cantareața!