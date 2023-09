Stiri pe aceeasi tema

- Tatal lui Vlad Pascu a fugit din Romania, la scurt timp dupa ce fiul lui s-a urcat drogat la volan și a ucis doi tineri. Barbatul a disparut, iar in prezent nimeni nu știe unde se afla, ultima data fiind vazut la punctul de trecere de la Vama Veche.

- Specialiștii Institutului Național de Medicina Legala “Mina Minovici” au finalizat analiza probelor de sange, in cazul lui Vlad Matei Pascu (19 ani), șoferul care a provocat tragedia din 2 Mai, in ziua fatidica de 19 august.

- Tanara care apare langa Vlad Pascu, șoferul drogat, este implicata intr-un dosar de mare amploare!Rebeca Lazarescu, tanara care apare intr-un videoclip alaturi de Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 Mai in urma caruia doi tineri au murit, este implicata intr-un dosar uriaș, dupa ce, impreuna cu…

- Deși polițiștii și procurorii l-au avut de mai multe ori la degetul mic, l-au lasat de fiecare data sa scape. Urmariți un material realizat de colegii noștri Sorin Ciobanu, Theodor Draghici și Andre Rotaru.

- Ca o coincideța, sau nu, gigantul Netlfix difuzeaza in aceste zile un serial american, ”Painkiller”, bazat pe fapte reale, care ne arata efectele devastoare produse de opioide, precum oxicodona. Deși pare ca nu, dar are legatura cu drama petrecuta pe 19 august. Așa ca,

- Doi tineri, un baiat și o fata, și-au pierdut viața in urma accidentului de zilele trecute, petrecut in 2 Mai, cand Vlad Pascu, un tanar in varsta de 19 ani, drogat, a intrat cu mașina intr-un grup de 8 persoane. Valentin Olariu, tatal lui Sebi Olariu, victima in varsta de 21 de ani, a facut declarații…

- Șeful IPJ Constanța, Adrian Constantin Gluga, a povestit, intr-o declarație de presa, filmul tragediei din 2 Mai. Potrivit acestuia, tanarul care s-a urcat drogat la volan și a ucis doi oameni fusese oprit anterior de polițiști, care au gasit in mașina sa substanțe suspecte a fi droguri, insa șoferul…

- O drama inimaginabila a avut loc, sambata noapte, in stațiunea 2 Mai, acolo unde un tanar de 19 ani a lovit un grup de opt tineri, dintre care, doi au murit pe loc. Alte 3 persoane au ajuns la spital in stare grava, in timp ce restul tinerilor din grup au scapat teferi, refuzand internarea. […] The…