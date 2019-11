Stiri pe aceeasi tema

- Presa internaționala observa, duminica seara, victoria zdrobitoare a lui Klaus Iohannis in fața contracandidatei sale Viorica Dancila și promisiunile președintelui de a reintoarce țara la normalitate și la lupta anticorupție abandonata de PSD. Jurnaliștii straini noteaza insa prezența redusa la urne,…

- Biroul Electoral Central a publicat primele rezultate parțiale, dupa numararea a 51,9% din totalul de secții. Conform acestor rezultate avem urmatorul clasament: 61,5% Klaus Iohannis și 38,5% Viorica Dancila. Basescu, despre rezultatul alegerilor prezidentiale 2019: Dna. Dancila va pleca de…

- Klaus Iohannis a caștigat turul doi al alegerilor prezidențiale de astazi. Potrivit exit-pollului CURS-AVANGARDE, candidatul dreptei ar fi obținut 64,8 din sufragii, in timp de Viorica Dancila a obținut doar 35,2. Rezultatul prezentat nu tine cont de voturile Diasporei. Vom reveni cu amanunte.

- Datele sondajului de tip exit-poll CURS-Avangarde la ora 21.00 arata ca presedintele Klaus Iohannis s-a impus in turul al doilea al alegerilor prezidentiale, in fata Vioricai Dancila, la o diferenta foarte mare.Klaus Iohannis a obtinut, potrivit sondajului, 64,8% din voturile exprimate in…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. France 24 anticipa rezultatul scrutinului, in materialul in care informa despre scrutinul de astazi. "Actualul președinte al Romaniei, Klaus Iohannis, pare ca va fi reales in urma celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale de duminica, ceea ce ar confirma traiectoria…

- REACTIE… Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat ca dezbaterea organizata de Klaus Iohannis a fost un simulacru, cu intrebari montate dinainte. Acesta a adaugat ca Viorica Dancila a iesit in evidenta, la conferinta de presa de marti, prin faptul ca este un om normal, „din lumea reala romaneasca“.…

- Theodor Paleologu, candidat la alegerile prezidențiale din partea PMP, l-a atacat dur, in direct la B1 TV, pe președintele Klaus Iohannis, care nu vrea sa aiba o dezbatere cu președintele PSD, Viorica Dancila, inaintea turului 2 al alegerilor pentru Cotroceni.Citește și: Veste proasta pentru…

- Liderul USR, Dan Barna, ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa respinga propunerile de ministri facute de Viorica dancila si sa puna ”capat acestui targ de parlamentari si de ministri”.”Domnule presedinte Iohannis, respingeti propunerile de astazi ale premierului Viorica Dancila si puneti…