Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat sambata, la Arad, ca liderul desemnat sa formeze noul guvern, Ludovic Orban (PNL), este un expert in plangeri penale.„Luni va fi un vot pentru instalarea unui expert in plangeri penale. Parca joaca intr-o scena de comedie.…

- Candidatul PSD la alegerile prezidențiale l-a atacat, miercuri, pe premierul desemnat Ludovic Orban, despre care a spus ca parca joaca intr-o comedie, dar și pe președintele Klaus Iohannis, in cadrul unei intalniri electorale care a avut loc in județul Suceava, conform Mediafax.Citește și: ULTIMA…

- Liderul PSD, Viorica Dancila, a afirmat joi seara, la Constanta, ca un premier desemnat nu poate lua o decizie in legatura cu comisarul european propus de tara noastra si considera ca presedintele Klaus Iohannis a facut o "mare greseala" declarand la Bruxelles ca un guvern demis de drept in Parlament…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila a declarat, sambata, la sosirea la Romexpo, unde are loc lansarea ca prezidentiabil, ca partidul va sustine un guvern PNL daca semneaza Pactul pentru bunastare, prin care se angajeaza sa nu taie pensiile si salariile. Viorica Dancila a fost intrebata daca PSD va da…

- Prim-ministrul Viorica Dancila s-a aratat neincrezatoare ca, in cazul in care motiunea de cenzura va trece, presedintele Klaus Iohannis ar numi un premier sustinut de o majoritate PSD - ALDE - Pro Romania.

- Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, precizeaza ca formatiunea pe care o conduce nu va sustine in Parlament un nou Executiv condus de Viorica Dancila si nu va face parte dintr-un guvern de dreapta.

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a afirmat, luni, ca nu ii este frica de depunerea unei motiuni de cenzura in Parlament. "Nu, nu-mi este frica de o motiune de cenzura. Daca nu imi este frica sa merg in Parlament pentru restructurare, daca nu mi-a fost frica sa fac sedinta de guvern si sa…

- Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, considera ca este "o nebunie" ca prim-ministrul Viorica Dancila sa mai astepte 44 de zile pentru a se prezenta in Parlament, deoarece in aceasta perioada nu se pot tine sedinte de Guvern, avand in vedere absenta mai multor ministri. "Nu, nu se poate 44 de zile.…