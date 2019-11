Prezidentiale2019 / ANP: Peste 15.000 de detinuti si-au exprimat intentia de a vota la scrutinul de duminica

Peste 15.000 de detinuti si-au exprimat intentia de a vota la cel de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale, a anuntat Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP). Potrivit sursei citate, ca urmare a centralizarii cifrelor din teritoriu, situatia statistica estimativa indica miercuri faptul ca 15.151 de persoane private de libertate cu drept de vot si-au exprimat in scris intentia de a participa la scrutinul de duminica. Alegatorii detinuti in baza unui mandat de arestare preventiva sau care se afla in executarea unei pedepse privative de libertate, dar carora nu li s-a interzis exercitarea…