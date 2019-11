Stiri pe aceeasi tema

- "Sa fiu sincer, mi-e mai simplu acum decat in alte dati si vreau sa va zic ca nu am votat contra nimanui. Povestea asta cu votul contra intotdeauna a iesit prost. Am votat pentru un candidat, nu pot sa va spun pentru cine ca nu s-a terminat votul, si de asemenea nu am votat raul cel mai mic. De cate…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, spune ca a votat, la scrutinul prezidential de duminica, un candidat bun si nu raul cel mai mic, asa cum s-a votat la alte alegeri in Romania, scrie Agerpres.

- 191 de romani din Noua Zeelanda au votat la alegerile prezidențiale 2019. Romanii din Noua Zeelanda și-au exprimat votul direct la singura secție de votare deschisa in Auckland, niciunul nu a optat pentru votul prin corespondența. Votul s-a incheiat la ora 10.00, ora Romaniei. La alegerile prezidențiale…

- Vineri, 8 noiembrie 2019 / 13:31:19Liberalii Rareș Bogdan și Robert Sighiartau au votat la prezidențiale in Roma BUCUREȘTI (MEDIAFAX) - Europarlamentarul Rareș Bogdan, secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, dar și senatorul liberal Viorel Badea au votat, vineri, la alegerile…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, duminica seara, ca parlamentarii partidului sau nu vor merge luni in Parlament, la votul de investire a noului Guvern, daca Ludovic Orban nu va inlocui ministrii care au primit aviz negativ in comisiile de specialitate, relateaza Agerpres.

- N. D. Sub escorta militarizata, ieri au ajuns la Ploiesti tirurile incarcate cu buletinele de vot necesare in Prahova pentru primul tur al alegerilor prezidentiale. Astfel, de la Bucuresti au fost aduse, de la Monitorul Oficial, unde au fost tiparite, 724.081 de buletine de vot, dar si celelalte materiale…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, reafirma ca singura solutie ca "Stanga (PSD, ALDE si Pro Romania)" sa se lupte cu sanse reale pentru victorie la alegerile din noiembrie este "sa se uneasca in spatele unui singur candidat". Ponta a postat pe Facebook discursul pe care il pregatise…