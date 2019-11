Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a inceput, luni, expedierea catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei a materialelor necesare votarii in strainatate la alegerile prezidentiale. Pentru cele 835 de sectii de votare ce vor fi organizate pentru alegatorii romani din strainatate,…

- Autoritatea Electorala Permanenta a aprobat, prin hotarare, la propunerea misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, un total de 835 de sectii de votare in strainatate pentru alegerile prezidentiale. “Propunerile misiunilor diplomatice si oficiilor consulare privind sediile sectiilor de votare din…

- La solicitarea Ministerului Afacerilor Externe, Guvernul a aprobat suplimentarea bugetului pentru organizarea si desfasurarea alegerilor prezidentiale din luna noiembrie 2019. Ministerul Afacerilor Externe a solicitat suplimentarea bugetului pe anul 2019 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia…

- Guvernul a aprobat, luni, la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe (MAE), suplimentarea bugetului pentru organizarea si desfasurarea alegerilor prezidentiale cu 48 de milioane de lei. Solicitarea MAE a fost facuta avand in vedere modificarile legislative si organizarea a peste 800 de sectii de…

- Guvernul a aprobat luni alocarea sumei de 48,05 milioane de lei pentru organizarea alegerilor prezidentiale in strainatate, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "La solicitarea Ministerului Afacerilor Externe, Guvernul a aprobat suplimentarea bugetului MAE cu 48,05…

- Sunt necesare aceste sume pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru presedintele Romaniei in strainatate. Potrivit Legii 148/2019, au fost schimbate conditiile pentru organizarea sectiilor de votare din strainatate. Va avea loc votul pe parcursul a trei zile, pentru fiecare tur, numarul…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, vineri, catre Autoritatea Electorala Permanenta (AEP), o lista suplimentara cu 270 de sectii de votare in strainatate, in completarea celor 444 de sectii aprobate. Astfel, pana in prezent, MAE a propus 714 sectii de votare care vor fi organizate…

- Guvernul va adopta, marti, mai multe acte normative pentru organizarea si desfasurarea in bune conditii a alegerilor prezidentiale din aceasta toamna, a declarat prim-ministrul Viorica Dancila. "Astazi adoptam mai multe acte normative in vederea organizarii si desfasurarii in mai bune conditii a scrutinului…