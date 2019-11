#Prezidenţiale2019 / A doua zi de vot pentru românii din străinătate Romanii din afara tarii pot vota sambata, la alegerile prezidentiale, intre ora locala 7,00 si ora locala 21,00, la acest scrutin ei avand pentru prima data la dispozitie trei zile pentru a se prezenta la urne. Cetatenii romanii din strainatate au putut vota vineri intre ora locala 12,00 si ora locala 21,00, iar duminica urnele vor fi deschise intre ora locala 7,00 si ora locala 21,00. Alegatorii care la ora 21,00 se afla la sediul sectiei de votare, precum si cei aflati la rand in afara sediului sectiei pot sa isi exercite dreptul de vot pana la ora locala 23,59. Pana vineri la ora 23,00 la sectiile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

