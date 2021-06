Prezidenţiale în Iran: Teheranul denunţă criticile Washingtonului Iranul a acuzat marti Statele Unite de "ingerinta" in afacerile sale interne, dupa o serie de critici din partea Washingtonului care a spus ca regreta lipsa "libertatii" in procesul electoral in cursul alegerilor prezidentiale de vineri, marcate de un absenteism record, noteaza AFP.



Ultraconservatorul Seyyed Ebrahim Rais al-Sadati a fost proclamat castigator sambata al acestor alegeri care au mobilizat doar 48,8% dintre alegatori, potrivit datelor oficiale, cea mai redusa participare la alegerile prezidentiale de la proclamarea Republicii Islamice in 1979.



Seful autoritatii

Sursa articol si foto: agerpres.ro

