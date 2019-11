Stiri pe aceeasi tema

- Este intrebarea aflata pe buzele multor romani. Vom avea campanie electorala macat in turul al doilea? Este extrem de posibil ca raspunsul sa fie da și Iohannis și Dancila sa se confrunte in cadrul unei dezbateri electorale.Citește și: Date de ULTIM MOMENT - Cu ce scor l-a ZDROBIT Dancila…

- Desi la nivelul judetului Calarasi, Klaus Iohannis, candidatul Partidului National Liberal, a ctstigat alegerile, obtinand un procent de 36,9%, in orasele Budesti, Fundulea si Lehliu, Viorica Dancila a fost preferata electoratului.

- Traian Basescu a explicat, duminica seara, la un post de televiziune, ca președintele Klaus Iohannis și-a câștigat un nou mandat la Cotroceni înca din momentul în care a înlocuit-o pe Viorica Dancila cu Ludovic Orban

- Potrivit datelor furnizate de AEP, dupa centralizarea a 18.740 secții de votare, ceea ce inseamna 8.678.072 voturi (99,9%), nu au fost constatate schimbari. Astfel, pe primul loc se claseaza Klaus Iohannis cu 36,6%, urmat de Viorica Dancila cu 23,8%, iar pe locul trei se claseaza Dan Barna cu 13,9%.Potrivit…

- DC News a realizat un sondaj cu privire la candidați cu cele mai mari șanse la alegerile prezidențiale: Klaus Iohannis și Viorica Dancila. Intrebarea a fost: "Cine este mai curajos?". Rezultatele sondajului arata ca, potrivit cititorilor DC News care au votat, candidatul la prezidențiale al…

- "Dan Barna a stins lumina campaniei. Nu are detenta, nu porneste in crestere. Eu sper sa fie in crestere Paleologu. In momentul de fata Dancila, dupa parerea mea, a cam recuperat diferenta intre ea si partid si urmeaza sa urce deasupra lui. Deci, favorita la intrarea in turul doi este Dancila, care…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, susține ca premierul desemnat, Ludovic Orban, nu are nicio șansa sa primeasca votul de incredere al Parlamentului. Fifor anunța faptul ca PSD va sesiza Curtea Constituționala, in cazul in care președintele Klaus Iohannis va veni și a doua oara cu aceeași nominalizare,…

- Incepand din data e 15 octombrie, Romania are doi premieri: unul interimar, Viorica Dancila si unul desemnat, Ludovic Orban. Conform prevederilor Constitutiei, votul in Parlament pentru noul Guvern ar urma sa se dea in jurul datei de 25 octombrie. Romania are doi premieri: unul interimar si unul desemnat…