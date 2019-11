Primarul municipiului Bacau, Cosmin Necula, este de parere ca multor membri ai PSD "le-a fost rusine sa traga" in campania electorala pentru Viorica Dancila. "Odata cu primul tur al alegerilor prezidentiale s-a terminat o campanie electorala care pare ca nu a existat. O campanie in care Iohannis era deja castigator, cu multi psd-isti carora le-a fost rusine sa traga pentru Dancila, cu Barna care s-a facut de ras lamentabil si cu un scor neasteptat de bun pentru Mircea Diaconu. (...) A fost prima campanie la prezidentiale in care PSD s-a chinuit sa-si aduca propriul candidat in turul doi si a obtinut…