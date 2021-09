Stiri pe aceeasi tema

- Prezentatorul britanic Adil Ray a provocat o controversa pe Twitter cu o postare legata de originile romanești ale jucatoarei de tenis Emma Raducanu (18 ani), finalista la US Open. In ziua in care Emma Raducanu - sportiva britanica cu tata roman și mama chinezoaica, nascuta in Canada - se pregatește…

- Jucatoarea britanica Emma Raducanu, 18 ani, locul 150 WTA, venita din calificari, si sportiva canadiana si Leylah Fernandez, 19 ani, locul 73 WTA, vor juca finala de simplu feminin la turneul de grand slam US Open. Raducanu a trecut in semifinale de Maria Sakkari din Grecia, locul 18 WTA si cap de serei…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (locul 14 WTA), a anuntat, miercuri seara, ca s-a retras de la turneul de la Cincinnati. Halep ar fi trebuit sa joace cu americanca Jessica Pegula (locul 30 WTA), in turul doi. Sportiva din Constanța a precizat ca are o mica ruptura la adductor și ar fi fost…

- Jucatoarea de tenis Emma Raducanu a explicat ce s-a intamplat in timpul meciului cu Ajla Tomljanovic, cand a fost nevoita sa abandoneze in optimile de finala ale turneului de tenis de la Wimbledon. Sportiva spune ca acum se simte „mult mai bine”. „Sunt foarte dezamagita ca nu am putut termina meciul,”…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a fost invinsa fara drept de apel de tanara jucatoare britanica de origine romana Emma Raducanu, cu 6-3, 7-5, sambata, in runda a treia a turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului. Cirstea (31 ani, 45 WTA), care in turul anterior a obtinut…