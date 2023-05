Stiri pe aceeasi tema

- Mani Neumann, Der Teufelsgeiger (Violonistul Diavolului), cunoscut publicului din Romania in urma colaborarii sale de lunga durata cu formația Phoenix, (re)aduce Trio Farfarello la Reghin, sambata, 1 aprilie, ora 21 in Clubul Dogma. Legatura dintre Mani Neumann și Reghin este una speciala, fapt pentru…

- In aproape toata Romania, in aceasta primavara rasuna vioara „Diavolului” Timp de trei luni, Romania sta sub arcușul Diavolului – clasic, rock sau folk? Toate la un loc, intr-un stil imposibil de definit și sub cupola unui singur nume: farfarello! Cap de afiș: Mani Neumann, supranumit si Der Teufelsgeiger…

- Timp de trei luni, Romania sta sub arcușul Diavolului – clasic, rock sau folk? Toate la un loc, intr-un stil imposibil de definit și sub cupola unui singur nume: farfarello! Cap de afiș: Mani Neumann, supranumit si Der Teufelsgeiger (Violonistul Diavolului), considerat cel mai „salbatic” violonist al…

- Vioara Diavolului ajunge la Bistrita. Timp de trei luni, Romania sta sub arcusul Diavolului - clasic, rock sau folk? Toate la un loc, intr-un stil imposibil de definit si sub cupola unui singur nume: farfarello! Cap de afis: Mani Neumann, supranumit si Der Teufelsgeiger (Violonistul Diavolului), considerat…

- Timp de trei luni, Romania sta sub arcușul Diavolului – clasic, rock sau folk? Toate la un loc, intr-un stil imposibil de definit și sub cupola unui singur nume: farfarello! Cap de afiș: Mani Neumann, supranumit si Der Teufelsgeiger (Violonistul Diavolului), considerat cel mai „salbatic" violonist al…

- Timp de trei luni, Romania sta sub arcușul „Diavolului”. Clasic, rock sau folk? Toate la un loc, intr-un stil imposibil de definit și sub cupola unui singur nume: Farfarello! Cap de afiș: Mani Neumann, supranumit și Der Teufelsgeiger (Violonistul Diavolului), considerat cel mai „salbatic” violonist…

- Mani Neumann, supranumit si Violonistul Diavolului, considerat cel mai „salbatic” violonist al Germaniei, revine in țara alaturi de Ulli Brand și Urs Fuchs pentru a prezenta albumul Kronung. Acesta este probabil ultimul material de creație al grupului Farfarello.

- Formația Farfarello va inreprinde un turneu in Romania. Grupul inființat de Mani Neumann, supranumit si Der Teufelsgeiger (Violonistul Diavolului), considerat cel mai „salbatic” violonist al Germaniei, ii mai are in componența pe Ulli Brand și Urs Fuchs , iar turneul este prilejuit de prezentarea albumul…