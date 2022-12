Prezența urșilor, semnalată în zona Ileanda Prezența unui urs a fost semnalata in toamna acestui an in padurile din zona Ileanda. Potrivit lui Cristian Crișan, președintele AJVPS Salaj, magarul unei turme de oi ar fi fost sfașiat de un urs in padurile din aceasta parte a județului. Și prezența șacalilor este tot mai numeroasa. Potrivit autoritaților, interzicerea vanatorii la ursi a dus la inmultirea acestor animale, acesta fiind si motivul pentru care nenumarate exemplare au ajuns pe teritoriul judetului Salaj. Datele prezentate de oficialii Agenției pentru Protecția Mediului Salaj arata ca in padurile județului au fost… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

