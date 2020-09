Prezența la vot: Au votat peste 850.000 de alegători Prezența la vot la secția de votare a ajuns la 4,76%, astfel ca peste 850.000 de alegatori au votat. Cei mai mulți sunt din județele Dolj, Argeș, Bihor, Dambovița, Prahova, Timiș. La Alegerile locale 2020, care au loc astazi, 27 septembrie, romanii vor merge la urne pentru a-i vota pe cei care vor conduce administrația din localitațile in care locuiesc. In urma cu patru ani, la alegerile locale din iunie 2016, prezenta la vot a fost una redusa. Au votat 8.874.432 de persoane, reprezentand 48,44% din numarul alegatorilor inscrisi in liste. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

