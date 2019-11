Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii propusi in Cabinetul Orban au fost audiati, marti si miercuri, in comisiile de specialitate ale Parlamentului, 3 din cei 16 primind aviz negativ de la parlamentari. Votul pentru investirea Guvernului Orban urmeaza sa aiba loc luni, de la ora 14,00, in plenul reunit al Parlamentului. Au primit…

- "Din informatiile pe care le am astazi, Guvernul PNL trece luni seara, cand va fi programat votul", a declarat analistul politic Bogdan Chirieac miercuri seara, in emisiunea "Punctul de intalnire" de la Antena 3, moderata de Radu Tudor. "BREAKING NEWS-ul serii la Punctul de intalnire. Chirieac…

- Senatorul PNL Marcel Vela a primit marti aviz pozitiv pentru functia de ministru al Afacerilor Interne in cadrul audierii in comisiile reunite ale Parlamentului. Au fost 17 voturi "pentru" si 10 "impotriva". Vela a vorbit la audieri despre evenimentele violente de la protestul Diasporei din…

- Audierea candidatilor propusi pentru functii de ministru in Guvernul Orban in sedinte comune ale comisiilor din Parlament incepe marti, la ora 9.00, opt ministri fiind asteptati sa raspunda intrebarilor senatorilor si deputatilor in vederea obtinerii avizului. Ioan Marcel Bolos, candidat la functia…

- Principalele evenimente din saptamana 28 octombrie - 3 noiembrie: *** Birourile permanente ale Senatului si Camerei Deputatilor ar urma sa se reuneasca luni pentru a stabili calendarul de investitura a noului Guvern. Este vorba despre audierea in comisiile permanente de specialitate a viitorilor membri…

- Principalele evenimente din saptamana 21 - 27 octombrie: *** Premierul desemnat Ludovic Orban urmeaza sa prezinte saptamana viitoare noul Cabinet. El a precizat ca numele noilor ministri vor fi facute publice dupa ultima runda de negocieri politice, care va avea loc, cel mai probabil, marti sau miercuri.…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a desemnat astazi pe liderul PNL, Ludovic Orban in functia de premier al Romaniei. Potrivit Constitutiei, candidatul pentru functia de prim ministru va cere in termen de 10 zile de la desemnare votul de incredere al Parlamentului. Membrii legislativului ar urma sa se pronunte…

- Principalele evenimente din saptamana 30 septembrie - 6 octombrie: *** Opozitia ar urma sa depuna, la inceputul saptamanii, motiunea de cenzura la adresa Cabinetului Dancila. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat joi ca motiunea de cenzura va fi depusa luni sau marti.…