Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 20 ianuarie - Administratia Nationala de Meteorologie publica prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani - Ministerul Finantelor Publice organizeaza licitatie pentru o emisiune de obligatiuni in suma de 600 milioane lei - Davos: FMI publica noile sale prognoze revizuite privind cresterea…

- PREVIZIUNI Luni, 13 ianuarie - INS publica datele privind Castigul salarial mediu lunar. - Banca Nationala a Romaniei publica datele privind balanta de plati si datoria externa in noiembrie 2019. - Ministerul Finantelor Publice organizeaza licitatie pentru o emisiune de…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, mai multe atentionari nowcasting cod galben de viscol și ceata, valabile in orele urmatoare in 6 judete.Potrivit meteorologilor, pana la 11:00 in zona de munte a județelor Suceava și Neamt se anunța intensificari ale vantului cu rafale…

- * Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a dat luni asigurari ca este pregatit sa mearga cu bugetul in Parlament, sa-l dezbata in comisii si sa argumenteze fiecare capitol, inainte de sarbatorile de iarna. * Castigul salarial mediu nominal brut a crescut, in luna octombrie fata de septembrie, cu…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, spune ca a gasit o „gaura” de aproximativ 21 de miliarde de lei la buget și ca va organiza o conferința de presa pentru mai multe explicații. „Guvernul PSD a “estimat” venituri 249 miliarde lei in primele 9 luni din 2019. Executia arata 228 miliarde lei!!! Gaura…

- Starea finantelor este foarte proasta, nefiind indeplinit planul de incasari in materie de colectare a veniturilor, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa la Ministerul Finantelor, premierul Ludovic Orban. „Sunt astazi (miercuri, n.r.) prezent la Ministerul Finantelor Publice pentru a-l…

- Starea finantelor este foarte proasta, nefiind indeplinit planul de incasari in materie de colectare, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa la Ministerul Finantelor, premierul Ludovic Orban. "Sunt astazi (miercuri, n.r.) prezent la Ministerul Finantelor Publice pentru a-l instala oficial…

- UPDATE, ora 15:10 – Starea finantelor este foarte proasta, nefiind indeplinit planul de incasari in materie de colectare, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa la Ministerul Finantelor, premierul Ludovic Orban. ‘Sunt astazi (miercuri, n.r.) prezent la Ministerul Finantelor Publice pentru…