Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Teatrului de Copii si Tineret "Luceafarul" din Iasi va celebra, timp de o saptamana, Ziua internationala a copiilor, cu spectacole online. Directorul artistic al Teatrului "Luceafarul" din Iasi, criticul literar Oltita Cintec, a declarat ca evenimentele se vor derula in spatiul…

- Guvernul a instituit starea de alerta in Romania incepand cu 15 mai, dupa un artificiu legislativ menit sa evite un posibil vid normativ, cauzat de elaborarea prea tarzie de catre Guvern a proiectului de lege privind starea de alerta, adoptat, miercuri seara, de Parlament, ce trebuia promulgat de președintele…

- Luni, 11 Mai - Ministerul Finantelor Publice organizeaza licitatie pentru o emisiune de obligatiuni in suma de 500 milioane lei - Institutul National de Statistica publica datele privind miscarea naturala a populatiei in martie 2020 - Institutul National de Statistica publica datele…

- Plata online a facturilor, cumparaturile online si pastrarea legaturii cu medicii la distanta sunt obiceiurile digitale pe care doresc romanii sa le mentina dupa relaxarea masurilor impuse de autoritati privind circulatia persoanelor, potrivit unui sondaj publicat joi de Telekom Romania, potrivit…

- PREVIZIUNI Luni, 13 aprilie - Ministerul Finantelor Publice organizeaza licitatie pentru o emisiune de obligatiuni in suma de 400 milioane lei - Administratia Nationala de Meteorologie publica prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani - INS: Laptele colectat si productia…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anunțat, luni, ca starea de urgența va fi prelungita cu inca o luna de zile. In declarația de la Cotroceni, președintele a avertizat populația ca nu se relaxeze și sa respecte cu strictețe recomandarile autoritaților, pentru a nu ajunge in același scenariu negru…

- PREVIZIUNI Luni, 30 martie - INS: Locurile de munca vacante in anul 2019 - INS: Numarul de pensionari si pensia medie lunara in anul 2019 - INS: Autorizatiile de construire eliberate pentru cladiri in februarie 2020 - Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) publica…

- Luni, 9 martie - Eliberarea de adeverinte pentru beneficiarii Masurii 14 - Bunastarea animalelor, care intentioneaza sa acceseze credite in vederea finantarii activitatilor curente, de la institutiile bancare si nebancare ce au incheiat conventii cu Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura…